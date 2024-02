IPTU: Primeiro lote de Londrina já tem 90% dos carnês pagos

Desde que deu início ao período para pagamentos do IPTU 2024, em meados de janeiro, a Prefeitura de Londrina alcançou R$ 247.328.731,60 em valores já recebidos dos contribuintes, somando os valores à vista e de primeira parcela, nos dois lotes fixados para este ano. Em relação ao 1º lote, cujo prazo de vencimento encerrou em 31 de janeiro, foram arrecadados R$ 234.279.293,85, ou seja, 90,10% dos R$ 260.013.900,84 lançados para o lote inicial. Este total contabiliza 130.895 carnês pagos, dos 131.739 enviados pelos Correios para essa data.





Destes R$ 234.279.293,85 arrecadados do Lote 1, houve o pagamento de R$ 218.911.165,86 à vista (84,19%) e outros R$ 15.368.127,99 em primeira parcela.

A orientação da Secretaria Municipal de Fazenda para aqueles que perderam o prazo do primeiro vencimento é que procurem a Praça de Atendimento, mediante agendamento prévio, no prédio da Prefeitura de Londrina. Este local é aberto ao público das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.





Segundo o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, o resultado parcial do IPTU 2024 nesse começo de ano traz um saldo positivo e demonstra que o modelo de desconto progressivo vem surtindo efeito para atrair uma boa média de pagamentos à vista. “O formato de desconto trabalhado pela Prefeitura nos últimos anos se mostra vantajoso, uma vez que beneficia os contribuintes com abatimentos cumulativos, de 10% até 15%, exclusivamente quando os pagamentos são feitos dentro do vencimento estabelecido. Hoje, é possível até mesmo pagar on-line e via Pix, uma forma ainda mais facilitada. Trata-se, portanto, de uma ferramenta importante para manter a regularidade dos pagamentos, sendo vantajoso também para o Município”, sublinhou.

Perez reforçou que a Secretaria Municipal de Fazenda também já fez o envio, via Correios, dos carnês do 2º lote do IPTU, que tem o vencimento estabelecido para o dia 15 de fevereiro. Essa leva é composta por 132.356 carnês. Até o momento, chegaram aos cofres municipais R$ 12.987.607,54 do Lote 2, cujo lançamento é de R$ 255.739.026,81. “É importante que todas as pessoas inseridas nesse segundo lote fiquem atentas ao prazo final para não perderem o desconto concedido, caso optem pelo pagamento à vista”, frisou.





Os 279.105 carnês do IPTU 2024 – lotes 1 e 2 – significam 517.531.074,63 em valor líquido total. Sendo assim, a Prefeitura obteve, até agora, 47,79% do montante lançado, com os R$ 247.328.731,60 já arrecadados.





