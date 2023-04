Programa de estímulo ao empreendedorismo local capacita duas mil pessoas

Aproximar os órgãos de fomento de potenciais empreendedores, levando até eles, nos bairros onde vivem, informações, conhecimento, recursos e créditos é o objetivo do programa Empreenda Mais Londrina, que encerrou seu primeiro ano de atividades com duas mil pessoas assistidas por 26 instituições parceiras e expectativa de dobrar o número de atendimentos em 2023.





Por meio da parceria estabelecida entre a Prefeitura de Londrina e o Sebrae/PR, o programa busca transformar a vida de pessoas por meio do empreendedorismo, a partir das condições impostas pela realidade de cada comunidade, individualizando a consultoria e buscando soluções adequadas a demanda de cada um.

Publicidade

Publicidade





“O Sebrae tem sua sede, atende no espaço do empreendedor, mas quando eu vou ao encontro dessas pessoas, entendo a realidade delas. Estou vendo que ali onde elas moram não tem uma determinada condição, ou de telefonia ou de infraestrutura de escoamento de produto, que em outros locais tem. No momento que você conhece essa realidade, consegue identificar a melhor solução e, muitas vezes, a consultoria é feita de forma diferente”, destacou o diretor técnico do Sebrae/PR, César Rissete.





Segundo ele, a descentralização do trabalho de consultoria permite eliminar qualquer filtro que possa distorcer a realidade da comunidade assistida.

Publicidade





Dentro do programa, o Sebrae preparou um conjunto de workshops, consultorias, palestras e cursos com temas variados, como planejamento financeiro, vendas, gestão, tecnologia e inovação. O conteúdo, oferecido de forma gratuita aos interessados, foi elaborado de acordo com as sugestões apresentadas pela própria sociedade.





O Paraná tem hoje 1,440 milhão de empreendedores, dos quais 900 mil são MEIs (Microempreendedor Individual), sem contabilizar aqueles que estão empreendendo na informalidade. Em Londrina, apontou Rissete, 30% do PIB (Produto Interno Bruto) são oriundos das micro e pequenas empresas e são elas que geram quase 60% dos empregos formais no município.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: