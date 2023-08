Projeto com obra do contorno leste de Londrina deve ser enviado ao TCU em 2023

Com a notícia da inclusão do Contorno Leste na concessão das rodovias federais do Paraná, Londrina recebeu nesta terça-feira (22) a visita de representantes da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para uma explanação sobre o novo modelo de pedágio na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).





O procurador geral da agência, Milton Gomes, ressaltou que há otimismo com o leilão do lote 1 da nova concessão, marcado para sexta-feira (25). A expectativa é que o lote 2 vá a leilão no final de setembro.

Publicidade

Publicidade





Questionado sobre o Contorno Leste, Gomes afirmou que os lotes 3 e 4, que contemplam a região de Londrina, ainda não possuem edital aberto. Ou seja, os projetos ainda precisam retornar para o TCU (Tribunal de Contas da União).





“A decisão do governo vai ser incluir nesse projeto que vai para o TCU o Contorno Leste, que é tão aguardado pela população. Temos expectativa que esse debate se aprofunde. O governo é sensível a esse tema e sabe da necessidade de incluir esse trecho no contrato de concessão 3 e 4”, disse o procurador.





A tendência é que os projetos sejam remetidos ao TCU ainda neste semestre, sendo que o tribunal tem um prazo de 90 dias para responder. Segundo Gomes, os editais dos lotes 3, 4, 5 e 6 devem ser divulgados no primeiro semestre de 2024.





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.