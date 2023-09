Protocolo reforça papel de Londrina como polo de inovação no agronegócio

A vocação de Londrina no agronegócio foi reforçada nesta segunda-feira (18) com a renovação do protocolo de intenções que, em 2019, posicionou o município como o primeiro Polo de Inovação Agro do Brasil.





O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o governador Ratinho Junior e o presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Marcelo El-Kadre, assinaram o documento durante o 4° Fórum do Agronegócio, evento promovido pela SRP e realizado no Parque Governador Ney Braga.



Publicidade

Publicidade





O projeto iniciado há quatro anos busca estimular a criação de novas tecnologias voltadas ao campo e foi fundamental para o desenvolvimento do ecossistema londrinense. Na avaliação de El-Kadre, o município assumiu um compromisso e conseguiu cumprir com sua obrigação.





De lá para cá, já foram criados quinze polos de inovação, mas o pioneirismo londrinense merece destaque. “Queremos manter essa bandeira de liderança junto ao país todo”.

Publicidade





O presidente da SRP cita que o produtor brasileiro está preocupado com a preservação ambiental e que investimentos em tecnologias para a redução da área de defensivos agrícolas e criação de bioinsumos, por exemplo, são importantes.





Ratinho Junior fez questão de destacar que o Paraná tem compromisso de produzir um alimento de qualidade e ambientalmente correto. Para o governador, isso tem transformado o estado no “supermercado do mundo”.





“Nós fomos eleitos por três anos seguidos como o estado mais sustentável do Brasil, a OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento] colocou o estado como referência para o mundo em sustentabilidade, e estamos mostrando que é possível produzir alimento de qualidade, de variedade, e com o olhar para o meio ambiente”, citando o cuidado com matas ciliares, bacias e microbacias hidrográficas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: