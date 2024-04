Nota Paraná sorteia R$ 1 milhão na próxima segunda-feira

É possível conseguir restituição do IR mesmo se não for obrigado a declarar; veja como

Para esta edição, além dos consumidores, 1.404 entidades sociais registradas no programa concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil cada. As organizações da sociedade civil são inseridas no programa por meio de doações de notas fiscais feitas por contribuintes. Ao todo, foram emitidos 8,13 milhões de bilhetes para as entidades.

O Nota Paraná, programa de conscientização fiscal da Secretaria estadual da Fazenda, disponibilizou 67,4 milhões de bilhetes para participantes que pediram CPF nas notas fiscais de compras feitas em dezembro de 2023. O volume representa um aumento de 19% em comparação com o mês anterior (56,6 milhões). Além disso, o número de consumidores concorrendo aos prêmios individuais também atingiu um novo recorde, com 3,16 milhões de participantes.

Além dos sorteios principais do Nota Paraná, 2,07 milhões de consumidores cadastrados no Paraná Pay concorrem a 8 mil prêmios no valor de R$ 100 cada. Para participar desta modalidade, é necessário ter cadastro no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay. Isso pode ser feito por meio do perfil do usuário no site ou no aplicativo (disponível para Android e iOS). Todo valor obtido pelo Paraná Pay pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

COMO PARTICIPAR





É fácil participar do Programa Nota Paraná. Ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados pedem para o comerciante incluir o CPF na nota fiscal, o que possibilita o acúmulo de créditos de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).





Os créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.