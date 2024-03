Quatro frigoríficos do Paraná são autorizados a exportar carne para a China

Quatro dos cinco frigoríficos paranaenses que passaram por inspeção do governo chinês em janeiro receberam, nesta terça-feira (12), habilitação para exportar para o país asiático.





As plantas recém-habilitados são a Avenorte Avícola, de Cianorte; Plusval Agroavícola Ltda, de Umuarama; Cotriguaçu Cooperativa Central, de Cascavel; e Seara Alimentos, de Santo Inácio. Apenas a Frangos Pioneiro, de Joaquim Távora (Norte Pioneiro), não recebeu o aval para vender para os chineses.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em todo o país, foram concedidas 38 habilitações, incluindo oito abatedouros de frango, 24 abatedouros de bovinos, um estabelecimento bovino de termoprocessamento e cinco entrepostos, algo inédito com o comércio da China , dos quais um é de bovino, três de frango e um de suíno.





Parte dos estabelecimentos foi auditado remotamente em janeiro deste ano, enquanto outros receberam avaliação presencial em dezembro de 2023. As equipes técnicas chinesas foram recebidas e acompanhadas por representantes do Mapa.

Publicidade





As novas habilitações elevaram de 106 para 144 o número de estabelecimentos brasileiros autorizados a exportar para a China.





“Esse é um momento importante para os dois lados. A China que vai receber carnes de qualidade com preços competitivos, garantindo produtos a sua população, e ao Brasil a certeza de geração de emprego, oportunidade e crescimento da economia brasileira. É um dia histórico na relação comercial Brasil-China, um dia histórico para nossa agropecuária”, declarou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.



Publicidade





O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) que acompanhou o processo de autorização das plantas junto ao governo chinês e ao Ministério da Agricultura e Agropecuária, destacou os esforços da política internacional e o diálogo do governo federal para retomar as relações comerciais com a China, maior comprador de produtos brasileiros.





"O Brasil abriu muitos mercados internacionais. O presidente Lula viajou o mundo, e eu acompanhei por exemplo as viagens à China. Vários frigoríficos estão sendo habilitados. Isso significa mais emprego num momento único para a venda da proteína brasileira", disse o deputado.





A China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, suína e de frango, se destacando como maior parceiro comercial para proteína animal. Em 2023, o país asiático importou 8,8 milhões de toneladas de carnes do Brasil, ultrapassando mais de US$ 23,5 bilhões.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: