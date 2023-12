Reforma Tributária aprovada: especialista explica o que fazer com as mudanças

De acordo com Cabral, o resultado prático da Reforma Tributária não é, necessariamente, diminuir nem aumentar os tributos brasileiros, mas, sobretudo, tornar esse complexo sistema um pouco mais simples. “Infelizmente, ainda continuaremos tendo uma das maiores cargas tributárias do mundo”, diz.

A Reforma Tributária foi aprovada pelo Congresso Nacional, aguarda sanção presidencial e, a partir de 2024, será gradativamente colocada em prática. Os impostos serão substituídos de maneira progressiva e isso irá impactar diretamente no bolso do contribuinte.





O especialista avalia que, com esse novo modelo de cobrança de impostos, há grande possibilidade de economia de desperdício entre as empresas, já que, com um sistema mais eficiente, a tendência é evitar pagamentos dobrados ou desnecessários. “Daí a necessidade de um acompanhamento com especialistas”, ressalta.





Segundo o contador, a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) será uma arrecadação federal que irá substituir o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o PIS (Programa de Integração Social) e a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), além do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), estadual e municipal, que substituirá as alíquotas de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ISS (Imposto Sobre Serviços).





O texto aprovado da Reforma Tributária prevê uma transição de tributos que começa em 2029 e vai até 2032, com a gradativa substituição do ICMS e ISS pelo IBS. Em 2033, prevê-se a vigência total do novo sistema e substituição integral de todos os antigos impostos pelos novos.





Até 2078, gradativamente, haverá a mudança na cobrança dos tributos, deixando de ser no local de produção para ser no local de consumo. Até mesmo um cashback com devolução de parte do imposto pago está previsto para ser implantado.