Região de Londrina tem seis empresas entre as que mais cresceram em 2023

Seis empresas de Londrina e região se destacaram no ranking Exame Negócios em Expansão, publicado anualmente pela revista Exame e pelo banco BTG Pactual, auditado pela PwC. Ao todo, foram listadas 371 empresas de 23 estados brasileiros que atuam na criação de produtos e soluções inovadoras. A avaliação considera as empresas nacionais que tiveram as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 2023. Entraram na listagem os negócios com faturamento anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões.







Na faixa de R$ 5 milhões a R$ 30 milhões, aparecem na lista a Va Vaapty Gestão de Franquias, em segundo lugar, e a Yazo, na 115ª colocação, ambas de Londrina. A primeira, fundada em 2016, mantém uma rede de franquias de intermediação de venda de veículos e teve um crescimento de 1.737,45% no ano passado, na comparação com 2022. A receita da empresa saltou de R$ 455.390 para R$ 8.367.572 de um ano para outro.

A Yazo, uma startup criada em 2018 para desenvolver soluções que aumentam o engajamento dos participantes em eventos corporativos, elevando os dados coletados pelo organizador, registrou receita de R$ 5.986.482 em 2023, alta de 19,80% sobre o ano anterior, quando o faturamento havia totalizado R$ 4.997.216.





A co-founder e líder de Negócios da Yazo, Giovana Brianti, atribui o resultado que rendeu à empresa uma colocação no ranking nacional a três fatores: mercado aquecido, melhorias e amadurecimento do produto. “Em 2022, crescemos 86%. Em 2023, decidimos reduzir o ritmo de crescimento para aumentar a eficiência na operação. Conseguimos reduzir custos e aumentar faturamento, o que resultou em um EBTDA interessante para uma startup”, comentou.

Para 2024, a empresa projeta um aumento no faturamento de cerca de 45%, com EBTDA acima dos 30%, e previsão de atender entre 250 e 280 clientes/eventos.





Brianti, que ao longo de sua trajetória profissional tinha na revista Exame uma fonte de consulta e prospecção de novos negócios entre as empresas ranqueadas, disse que estar agora na listagem é um reconhecimento ao crescimento consistente e ao impacto da Yazo na economia do país. “Hoje, fazer parte desta lista é constatar o que sempre digo e repito: é no ordinário do dia a dia que se constrói o extraordinário.”

Também na faixa dos R$ 5 milhões a R$ 30 milhões está a apucaranense Vila Nova Casing, atuante no mercado de alimentos e bebidas desde 2006. A empresa comercializa condimentos, especiarias, tripas, embalagens plásticas, gêneros alimentícios e enlatados e faturou, no ano passado, R$ 11.198.295, expansão de 2,49% sobre o ano anterior, quando registrou receita de R$ 10.926.715. Índice que garantiu a 140ª posição no ranking.





Entre as norte paranaenses, figura ainda a Amadelli Alimentos, de Ibiporã, que aparece na sétima colocação, na faixa que vai de R$ 30 milhões a R$ 150 milhões, com um crescimento de 180,66%, passando de R$ 34.069.682 para R$ 95.620.116 entre 2022 e 2023. A empresa, fundada há cinco anos, produz insumos gelados para abastecer a rede de franquias The Best Açaí e para a AmaFruta.





Em 57º lugar na mesma faixa de faturamento, está a Centrallimp, de Londrina, que há 20 anos oferece soluções em limpeza para condomínios, indústrias, hospitais e instituições de ensino. Com receita total de R$ 76.676.338 em 2023, o crescimento foi de 29,28% ante o ano anterior, quando faturou R$ 59.312.034.