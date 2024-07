Embaixador da Coreia do Sul conhece Hospital do Câncer e canta 'Evidências' em Londrina

O embaixador sul-coreano Lim Ki-mo esteve, na tarde desta terça-feira (30), no Hospital do Câncer de Londrina. O diplomata é conhecido por ser fã de karaokê e cantar clássicos da música brasileira. Ele conheceu a estrutura do hospital e, em seguida, cantou "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, e "Não Deixe o Samba Morrer", de Alcione.





Ki-mo chegou às 15h50 na entidade e foi recebido pela diretora institucional Mara Rossival Fernandes. Ela o levou às áreas de radiocirurgia, radioterapia, raio x e tomografia. De acordo com o vice-presidente do hospital, José Pelayo, a visita é importante para que o representante da Coreia do Sul - país que é um dos maiores expoentes em tecnologia do mundo - possa, em uma oportunidade futura, atrair investimentos ao hospital.

Fernandes reforçou a fala de Pelayo, demonstrando estar esperançosa quanto às futuras parcerias. "Estamos muito felizes em recebê-lo. Através disso, podemos abrir as portas para as parcerias. Toda a oportunidade de a gente estar se integrando e achando parceiros é muito importante", frisou.





Ela, enquanto apresentava a instituição, exaltou os cerca de 80 mil voluntários que ajudam o hospital com R$ 10 por mês, gerando uma receita extra de R$ 800 mil mensais. Ki-mo, que contava com o auxílio de um tradutor, ficou impressionado com a informação.

A diretora ainda mostrou os equipamentos de última geração que o Hospital do Câncer possui, como as máquinas de raio X e de tomografia, que, segundo ela, são "motivo de orgulho".