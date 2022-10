Registro de Indicativo Geográfico torna produtos paranaenses mais competitivos

Em meados da década passada, produtores rurais do Norte Pioneiro se uniram em um trabalho coletivo e adotaram o associativismo como formas de desenvolver a produção dos pequenos agricultores daquela região do Paraná e torná-la uma referência em produtos que se destacam pela alta qualidade. Como resultado desse esforço conjunto, alguns itens produzidos na região conquistaram o registro de IG (Indicação Geográfica). A certificação é uma garantia de procedência aos consumidores e um meio de agregar valor a quem produz e aumentar a competitividade no mercado.





Os primeiros a obterem o selo foram os produtores de café de 45 municípios do Norte Pioneiro, em 2012. Cinco anos depois, foi a vez do reconhecimento da goiaba de Carlópolis. E agora, no último dia 4 de outubro, produtores de morango de Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina obtiveram o diferencial competitivo. Os fruticultores receberam a certificação na modalidade Indicação de Procedência, conferida pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).



Publicidade

Publicidade





A obtenção da IG é um processo longo que exige dedicação e trabalho intensos. No caso do morango, é a conclusão de um caminho que começou a ser percorrido em 2019, com a criação da associação de produtores. “Para ter uma IG, são necessários vários aspectos, mas é preciso que o produto já seja reconhecido, tenha notoriedade. Esse é o principal aspecto”, explicou o consultor do Sebrae no Norte Pioneiro, Odemir Capello. “O INPI não confere um selo para um produto de má reputação. Tem que trabalhar para melhorar a reputação, a sustentabilidade da produção, sem trabalho escravo, e a parte de defensivo tem que estar de acordo com o que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) preconiza.”