Restituição do Imposto de Renda pode ajudar londrinenses a quitar dívidas

Imagina receber aquele dinheirinho extra e pagar aquela dívida que estava tirando o seu sono? A partir da próxima segunda-feira (31), um novo lote de restituição do Imposto de Renda vai ser liberado. Na região de Londrina, a expectativa é de disponibilizar mais de R$ 50 milhões para cerca de 49,5 mil pessoas. De acordo com a Acil (Associação Comercial e Empresarial de Londrina), essa é uma boa oportunidade para quem quer limpar o nome e voltar a ter poder de compra.





Angelo Pamplona, presidente da Acil, destaca que a restituição do IR é um dinheiro que retorna para a mão do contribuinte, que também é o consumidor. Citando a inadimplência, o presidente ressalta que o valor recebido do Fisco pode ser utilizado para quitar dívidas que estão pendentes e “limpar o nome”.

Por meio do Renegocia e do Desenrola, ele destaca que o consumidor pode negociar descontos e formas especiais de pagamento utilizando o dinheiro da restituição. “É uma possibilidade de a pessoa que está com o nome negativado pagar as dívidas e voltar a ser um consumidor”, afirma.





Além de auxiliar a quitar dívidas, a restituição também pode ser uma forma de injetar mais dinheiro no comércio. Pamplona destaca que a melhor época do ano para o comércio é o Natal, já que o trabalhador recebe o décimo terceiro salário e acaba destinando uma boa parte para as compras de fim de ano.

