Reunião que discutiria viabilidade do Trem Pé-Vermelho é adiada

Foi adiada a reunião na qual seria discutido o estudo de viabilidade da instalação do Trem Pé-Vermelho. O encontro entre representantes da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, gestores da empresa responsável pelo estudo e lideranças políticas do Paraná estava marcado para a última segunda-feira (12), em Brasília (DF).







O Trem Pé-Vermelho é um antigo projeto de transporte de passageiros por linha férrea entre Londrina e Maringá. O trecho, de cerca de cem quilômetros, está entre os seis projetos nacionais selecionados pelo Ministério dos Transportes para receber análises técnica e econômica. No Paraná, foi o único projeto do setor selecionado pelo governo federal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O adiamento da reunião aconteceu por problemas de agenda e, segundo a assessoria de imprensa da deputada federal Luísa Canziani (PSD), que também participaria do encontro, uma nova data deverá ser definida nos próximos dias.





A implantação do projeto ainda está em fase de estudos. O balanço dos projetos iniciais foi feito pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). As análises foram contratadas pela Infra S.A., empresa pública federal gerida pela pasta dos Transportes.

Publicidade





Em entrevista à FOLHA no mês passado, Canziani reforçou a intenção do governo federal de tornar real a primeira concessão de trens de passageiros da história do Brasil. A previsão do ministro, Renan Filho, era formalizar a concessão no primeiro semestre de 2025. Mas, antes, é preciso comprovar a viabilidade do projeto.





No Paraná, além da parlamentar, estão envolvidos no projeto órgãos do governo estadual, como as secretarias de Planejamento, de Inovação e de Indústria e Comércio, e deverão participar também entidades da sociedade civil organizada. Segundo Canziani, para que o projeto saia do papel, deverão ser movimentadas emendas de bancada. “A gente também pode articular recursos para a realização das modificações nos trilhos, por exemplo”, disse ela, na entrevista concedida em julho.