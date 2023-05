Roupas são os presentes preferidos dos londrinenses apaixonados, aponta estudo

O Grupo DataCenso divulgou nesta terça-feira (30) a primeira parte da pesquisa realizada pela Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná), com apoio da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), direcionada às preferências do consumidor para as compras do Dia dos Namorados.





De caráter estadual, a pesquisa ouviu 605 consumidores entre os dias 17 e 22 de maio nas regiões de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão e Pato Branco.

Os presentes favoritos dos londrinenses são as roupas, procuradas por 39% dos entrevistados. Perfumes e cosméticos (30%) vêm na sequência, seguidos por calçados (14%), joias e relógios (9%), flores (6%), chocolates (3%), cestas de café/cestas em geral (3%), celulares e smartphones (3%), artigos esportivos (3%), livros (1%) e acessórios (1%), enquanto outros 3% ainda não sabem o que presentear.





Em Londrina, 62% dos consumidores pretendem fazer compras antecipadas, mas 38% vão deixar para a última hora, até para ver se surgem promoções.

