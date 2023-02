Segundo lote do IPTU de Londrina vence na sexta-feira

Os contribuintes londrinenses que estão no segundo lote do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) têm até sexta-feira (17) para fazer o pagamento do tributo. O valor pode ser quitado integralmente à vista, com desconto, ou parcelado.





No mês passado, foram enviados 131.926 carnês referentes a esse lote, com o valor total lançado de R$ 242.244.356,93. Desse montante, já foram negociados R$ 36.149.391,30, sendo R$ 14.903.304,92 à vista e R$ 21.246.086,38 em pagamentos parcelados.

Ao todo, somando os dois lotes do IPTU, o Município negociou R$ 256.595.794,80, já tendo sido arrecadados R$ 220.801.038,21 e com um saldo parcelado de R$ 35.794.756,55.





Como estabelecido pela lei municipal 12.627/2017, os cidadãos que fizerem o pagamento à vista, em cota única, terão um desconto de, no mínimo, 10% no valor devido do IPTU. Esse benefício é progressivo, e para cada ano seguido em que o contribuinte optar por quitar o débito à vista, o desconto aumentará em 1% do valor do tributo, podendo chegar ao máximo de 15%.

O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, explicou que o IPTU é um dos principais impostos, sendo de grande importância para os serviços públicos prestados pela Prefeitura. “Quando o contribuinte paga os seus impostos em dia, está ajudando Londrina a prestar serviços públicos de qualidade nas diversas áreas como saúde, educação e assistência social, entre outras. Também viabiliza importantes obras de infraestrutura e manutenção no município, como implantação de asfalto, construção de viadutos, reformas de escolas, postos de saúde e outros espaços”, disse.





Formas de pagamento

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) disponibiliza, além do carnê, diversas ferramentas à população para o pagamento do IPTU. Entre elas, está a quitação via Pix, que pode ser usada para pagamentos on-line, através do Portal da Prefeitura. Outras opções disponíveis são o boleto bancário e o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que é uma guia que pode ser emitida pelos cidadãos que possuem contas no Itaú e Banco do Brasil (saiba mais). Quem tiver qualquer dúvida sobre o IPTU pode contatar a equipe da Secretaria de Fazenda pelo número (43) 3372-4424, que atende pelo telefone e WhatsApp, ou ir à Praça de Atendimento da SMF, que fica no andar térreo da Prefeitura (Avenida Duque de Caxias, 635).





Acesso on-line





A Prefeitura de Londrina disponibiliza o acesso on-line aos dados do IPTU 2023. Para conferi-los, o contribuinte deve ir à página inicial do Portal da Prefeitura, clicar no banner “IPTU 2023” e, na sequência, informar a inscrição imobiliária e o CPF do proprietário do imóvel.





Além dos lançamentos do IPTU referentes ao exercício 2023, os carnês incluem o valor da taxa de coleta de lixo. Essa taxa é cobrada com base nos custos do serviço no ano anterior, calculados pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e divididos pelo número de coletas semanais que atendem o imóvel.