Segundo maior produtor nacional de mel, Paraná se destaca pela qualidade

O Dia do Apicultor, que homenageia as pessoas que atuam com a produção de mel, é comemorado nesta quarta-feira, dia 22 de maio, e o Paraná se destaca no cenário nacional nesta atividade, com a segunda maior produção de mel do país, segundo os dados mais recentes, de 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





Naquele ano o Paraná produziu 8.638 toneladas de mel, contribuindo com cerca de 14% do volume nacional, de 60.966 toneladas. A produção de 2022 representou 2,6% a mais comparativamente à safra de 2021, cujo volume atingiu 8.418 toneladas. Com 9.014 toneladas, o Rio Grande do Sul é o primeiro produtor.



Além do Dia do Apicultor, nesta semana, no dia 20 de maio, também se celebrou o Dia Mundial das Abelhas, e para marcar as datas, o Deral (Departamento de Economia Rural) divulgou nesta quarta-feira (22) um boletim informativo sobre o mel . No Paraná, segundo o Censo Agropecuário do IBGE de 2017, são 12.941 estabelecimentos nessa atividade e 260.827 colmeias/caixas de abelhas.





De acordo com o médico veterinário Roberto Carlos de Andrade Silva, do Deral, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, a apicultura caracteriza-se pela exploração econômica e racional da abelha da espécie Apis mellifera. Ele ainda explica que a atividade é importante para a geração de empregos e renda.

“É uma atividade importate para o fator de diversificação da propriedade rural e que proporciona benefícios sociais, econômicos e ambientais, pois as abelhas são fundamentais para a biodiversidade”, diz Roberto Silva.





No ranking paranaense, se destacam o Norte Pioneiro e os Campos Geraism sendo que os maiores produtores nacionais são os municípios de Arapoti (991,7 toneladas) e Ortigueira (825 toneladas). Parte do volume estadual é destinado a outros países.

Em 2023, o Paraná ficou na quarta posição no ranking nacional da exportação de mel natural, segundo o sistema Agrostat, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Das 28.555 toneladas exportadas pelas indústrias brasileiras, 2.626 eram do Estado, o que gerou uma receita cambial de US$ 7,284 milhões. Entre os principais compradores do mel brasileiro estão os EUA, a Alemanha, o Canadá, a Bélgica e o Reino Unido.