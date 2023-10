Seja para passar as férias, para morar ou investir: quais as vantagens de um imóvel na praia?

Comprar um imóvel na praia é o sonho de muitas pessoas. Afinal, contar com um apartamento perto do mar à disposição para passar as férias ou simplesmente para sair da rotina nos finais de semana, significa ter um refúgio para chamar de seu.



Além de serem um reduto para desacelerar da correria do dia-a-dia, os imóveis nas praias apresentam outras vantagens. Seguem alguns dos benefícios:



Qualidade de vida:



Um imóvel numa cidade litorânea pode ser cenário de momentos especiais e relaxantes. A proximidade com a natureza é um benefício incomparável e indispensável para ter uma boa qualidade de vida. Sobretudo se o imóvel for localizado em balneários com infraestrutura, quem mora na praia ou visitantes de temporadas têm quase tudo ao alcance, como restaurantes, supermercados, escolas e até shoppings.





Lazer dentro e fora de casa:



Com o intuito de tornar a experiência ainda mais única e especial, os imóveis novos na praia contam com uma área de lazer bem completa - essa é uma tendência do mercado imobiliário na atualidade.





Vida mais saudável:



A praia é o local ideal para a prática de exercícios físicos. O mar e a brisa são bem convidativos para manter uma vida saudável e ativa bem como relaxar o corpo e a mente das tensões da rotina e dos grandes centros.



Oportunidade de investimento:



Quando o apartamento estiver vazio, uma ótima opção é alugá-lo para obter uma fonte extra de renda. Dessa forma, além de o proprietário aproveitar o próprio imóvel, ele tem a oportunidade de garantir uma renda estável e segura ao disponibilizá-lo para locação.





Oportunidade



Sempre focando nas tendências do mercado imobiliário, a Pride Construtora escolheu, de forma estratégica, a praia de Caiobá, no litoral do Paraná, para construir o seu novo empreendimento: o Safir Beach Home.

O empreendimento será entregue nos próximos meses e é a opção perfeita para quem deseja aproveitar as férias de verão na sua própria casa bem perto do mar ou para alugar o imóvel como opção de investimento ou apenas nos finais de semana ou em outras épocas do ano.

"O Safir Beach Home é um recanto para todas as temporadas da vida de qualquer família. As unidades possuem dois dormitórios e sacada com churrasqueira. O empreendimento ainda conta com unidades gardens, tendo mais espaços privativos", pontua Vevianne Jacques, diretora comercial da Pride Construtora.



Projeto



Seu projeto foi arquitetado para oferecer uma experiência única e muito especial de bem-estar, trazendo o conforto da casa para a sofisticação e entretenimento do conceito de clube.

O Safir Beach Home conta com piscina, quadra esportiva, playground, churrasqueira, espaço kids, salão de festas, bicicletário, academia e espaço gourmet. “Toda essa infraestrutura foi desenvolvida para transformar os dias de folga em momentos inesquecíveis”, afirma Vevianne.

Outro diferencial que o Safir Beach Home tem é a sua localização privilegiada, pois o empreendimento fica a cinco minutos da Praia Mansa, um point do verão paranaense. “O Safir Beach Home é o lugar ideal para quem busca levar uma vida saudável e equilibrada, com muito contato com a natureza, além de todas as facilidades que o empreendimento tem para oferecer”, finaliza Vevianne.