Decoração criativa nos quartos estimula aprendizado e autonomia das crianças

Mais do que o local para dormir, o quarto pode se tornar um ambiente propício para fortalecer a autonomia e o aprendizado das crianças. Assim, é cada vez mais importante buscar soluções para esses espaços que permitam a interação e, ao mesmo tempo, sejam aconchegantes para que elas possam se expressar e se desenvolver.





“Não podem faltar estímulos sensoriais, com cores e texturas, que incentivam a curiosidade e estimulam a criatividade. Esses ganhos podem ser ainda maiores com soluções que fortalecem a autonomia infantil no espaço”, explica a arquiteta dos apartamentos decorados da Yticon, Cristina Cardoso. Segundo a profissional, é possível criar soluções fáceis para potencializar esses ambientes.

Confira algumas dicas:





Autonomia para pegar e guardar ao alcance das mãos





A tarefa de fazer com que as crianças guardem seus brinquedos ou objetos depois de alguma atividade é um desejo compartilhado por muitos pais. Esse processo de aprendizagem pode ganhar um aliado quando o espaço de armazenagem é de fácil acesso para os pequenos. No empreendimento Vibe, em Londrina, foram feitas gavetas embutidas na parte de baixo da estrutura da cama. Além disso, os espaços de armazenagem foram integrados na estrutura do sofá que compõe o ambiente. “Essa solução, além de otimizar os espaços, facilita o acesso das crianças aos objetos guardados, favorecendo a autonomia, e, ao mesmo tempo, contribuindo com a organização do cômodo”, explica a arquiteta.





Decoração na altura do olhar

A decoração do quarto também deve levar em conta o tamanho das crianças com soluções na altura do olhar, fazendo com que os pequenos se sintam bem no ambiente. Uma opção prática pensada pela arquiteta no empreendimento foram as prateleiras mais baixas para livros e outros objetos. “É importante que alguns itens que possam estimular as crianças estejam ao alcance dos olhos delas, promovendo a curiosidade. Com o crescimento das crianças, é possível ajustar a altura das prateleiras, adaptando o espaço de acordo com a necessidade”, detalha.

Móveis adequados ao tamanho e às atividades





Quando pequenas, as crianças geralmente adoram pintar e desenhar. Para tornar essa atividade ainda mais convidativa, é importante pensar em móveis que facilitem o uso. “Cadeiras e mesas mais baixas ou pufes adequados ao tamanho das crianças são boas opções, pois garantem autonomia na hora de sentar e levantar para pintar ou até mesmo nas tarefas de casa quando estiverem mais velhas. É importante que a criança sinta que tem um espaço adequado para expandir sua criatividade. Além disso, o mobiliário na altura correta garante maior segurança especialmente nos primeiros anos de vida”, afirma.