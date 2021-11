Sercomtel arremata lote de leilão para operar em 5G

A Sercomtel arrematou o lote C2 do leilão do 5G do governo federal. A empresa com sede em Londrina fica habilitada a operar a frequência 3.5 GHz, a mais cobiçada da nova tecnologia, em São Paulo e no Norte do País. O lote foi arrematado por R$ 82 milhões, com ágio de 119%.

Inicialmente, o maior lance para o lote foi da empresa NK108, de R$ 77,7 milhões. Também concorreu a Mega Net, com proposta de R$ 10 milhões. Já a proposta inicial da Sercomtel foi de R$ 72 milhões. Na segunda rodada, a Sercomtel cobriu a proposta da NK108, que não apresentou oferta superior.

Com isso, a Sercomtel abre caminho para ampliar sua área de abrangência, uma vez que já havia solicitado, e obtido, junto à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) autorização para atuação em todo o país.







Os três lotes mais importantes do leilão, de frequência 3.5 GHz, porém de abrangência nacional, foram vencidos pela Claro, Telefônica Brasil, e Tim. A Claro levou o lote B1 por R$ 338 milhões, enquanto a Telefônica arrematou o B2 por R$ 420 milhões e a Tim, o B3, por R$ 351 milhões.



