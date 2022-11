Shoppings discutem com Sincoval sobre liberar ou não funcionários nos jogos da Copa

Ainda está em negociação entre comerciantes e funcionários dos shoppings de Londrina a liberação ou não das atividades durante os horários de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo do Qatar. Uma reunião está marcada para a noite dessa quarta-feira (16) para bater martelo sobre o tema.





Segundo o presidente do Sincoval (Sindicato do Comercio Varejista de Londrina), Ovhanes Gava, a ideia é que empresários possam negociar livremente. "Teremos essa assembleia patronal para deliberar essa livre negociação uma vez que nossa proposta foi recusada pelos trabalhadores. Na impossibildade de fazer hora extra, vamos deixar essa liberação por conta de cada lojista." disse em entrevista à rádio CBN Londrina. Os funcionários do shoppings não têm banco de horas.

Para o comércio de rua já está acordada a liberação uma hora antes da partida e retorno, se necessário, uma hora depois do jogo. O período liberado deverá ser compensado em banco de horas.





O horário estendido de final de ano já está pacificado com shoppigns e comércio em geral. As lojas comércio de rua deverão abrir até às 22 horas a partir do dia 6 de dezembro. Já os shoppings terão seu calendário próprio. Ainda está em negociação entre patrões e empregados e segue indefinido como será a escala do dia 18 de dezembro, que é o último domingo que antecede o Natal e também está prevista a final da Copa do Mundo do Catar.







Nesta primeira fase, os jogos contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, e contra o time de Camarões, em 2 de dezembro, estão marcados para às 16h. Já a segunda partida da seleção, no dia 28 de novembro, contra a equipe da Suíça, começa às 13h.