SPC/Acil: índice de negativados em Londrina aumenta 27,5% no mês de novembro

Os dados da inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) da Acil, relativos ao mês de novembro, revelam que a inadimplência cresceu em Londrina, com aumento de 27,5% de consumidores que não quitaram suas dívidas em dia e foram inscritos no cadastro de negativados, em comparação com novembro de 2022.





No acumulado dos 11 meses de 2023, a alta entre os negativados é de 5,13%, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Por outro lado, o índice de consumidores positivados, que conseguiram quitar ou renegociar suas dívidas, recuperando o crédito, aumentou 19% em comparação com novembro do ano passado.





Nos 11 meses de 2023, o número de consumidores que deixaram a inadimplência aumentou 8%, em comparação com o mesmo período de 2022.





“Com este resultado, o mês de dezembro começa com praticamente a mesma quantidade de consumidores com restrição ao crédito que havia em dezembro de 2022”, destaca Marcos Rambalducci, consultor econômico da Acil.





Os dados do SPC/ACIL destacam dois índices: o dos consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que deixaram de pagar alguma conta e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplentes; e os saintes, que estavam com o nome no cadastro de negativados, mas negociaram ou pagaram suas dívidas e ‘limparam o nome’, recuperando o crédito.