Starbucks anuncia segunda loja em Londrina; saiba onde será

O Aurora Shopping Londrina acaba de anunciar que irá receber uma loja da Starbucks no empreendimento. Com um espaço de 184m², a unidade será localizada no térreo do Shopping, em frente à praça de eventos, e contará com duas entradas: uma pelo corredor do empreendimento e outra na rua, com acesso pela Avenida Ayrton Senna. A primeira loja será inaugurada no Shopping Catuaí.







A loja da marca no Aurora se diferencia como uma das maiores do Paraná e oferecerá o melhor da Experiência Starbucks, com produtos exclusivos do cardápio brasileiro e opções de cafés especiais. “A novidade é um grande ganho para o mix gastronômico do Shopping que já é referência neste segmento”, comemora o superintendente Marcos Crestani. “A marca desperta imenso interesse do público e vai representar uma nova e especialíssima experiência aos frequentadores”, ele completa.

Na nova loja, os clientes poderão apreciar cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo, como o Starbucks®️ Brasil Blend, um café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Além disso, há bebidas artesanais e itens únicos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino®️, a coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva do tradicional pão de queijo. Para o verão norte paranaense, as bebidas batidas com gelo, os “Frappuccinos”, prometem virar sensação.





O cardápio inclui também uma grande variedade de chás e comidas, como salgados e sanduíches. No Brasil, a rede reúne mais de 185 lojas e é administrada pela SouthRock.