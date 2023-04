Tarifa de água fornecida pela Sanepar terá aumento de 8,23% a partir de maio

A Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná) homologou, nesta quinta-feira (20), a 2ª TP (Revisão Tarifária Periódica) do serviço de saneamento básico do Paraná. Com isso, a partir de 17 de maio, a tarifa do saneamento básico no Estado sofrerá variação de 8,23%, percentual que já contempla o reajuste de 2023.





O estudo, iniciado em 2020, abrangeu análise detalhada dos custos e investimentos da Sanepar, projeções de mercado, base de ativos, entre outros elementos, para chegar a uma nova tarifa de equilíbrio.



Publicidade

Publicidade





Este índice também considera outros aspectos, como os investimentos futuros que a Companhia realizará em busca da universalização do atendimento à população paranaense. Para a definição do índice, a equipe técnica levou em consideração as contribuições apresentadas na audiência pública do último dia 18 de abril, além de ajustes de valores da base de ativos, em um processo de revisão e melhoria contínua.





A tabela com os novos valores, referentes a cada segmento e faixa de consumo, será publicada em Diário Oficial.

Publicidade