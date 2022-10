TCU recomenda novas audiências públicas sobre pedágio

Um documento emitido pela principal área técnica do TCU (Tribunal de Contas da União) sugere várias mudanças na proposta de pedágio apresentada pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal ao Paraná. O relatório propõe novas audiências públicas, criação de conselhos de usuários em cada lote da licitação, conforme proposto pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio, garantias para realização dos investimentos e reavaliação das desapropriações.





O coordenador da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, o deputado Arilson Chiorato (PT), observa que o relatório apresentou 12 determinações, oito recomendações, e uma informação para a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) de orientação da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, que é a criação do conselho de usuários para cada lote. Também foi encaminhada cópia do documento para o Ministério da Infraestrutura e Logística.

“Esse relatório, que tem 145 páginas, foi encaminhado no último dia 4 para o ministro do TCU, o relator sobre a concessão do pedágio no Paraná, Walton Alencar Rodrigues, que ainda emitirá o parecer final. Porém, as observações feitas pelos técnicos são um avanço considerável, uma vez que reafirmam os estudos apresentados pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio”, avalia.





Chioratto ressalta que o relatório pede para a ANTT reavaliar a situação das rodovias que serão licitadas, incluir garantias para realização dos investimentos das concessionárias, reavaliar as desapropriações e prever transparência na minuta contratual para evitar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro em favor das concessionárias que serão obrigadas a manter e operar obras realizadas por terceiros (obras do acordo de leniência, por exemplo).

“Os técnicos também recomendam que a nova versão do projeto seja apresentada à sociedade paranaense, especialmente a parte dos valores tarifários, que estudos do ITTI (Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura) da UFPR (Universidade Federal do Paraná) já apontaram que o preço do pedágio vai ficar mais caro. Espero, mais uma vez, que possamos tratar o pedágio com a seriedade que o tema merece”, pontua.





Após quase 30 anos, os contratos de pedágio das rodovias paranaenses terminaram no ano passado e a previsão inicial era que a nova licitação ocorresse agora, no último trimestre de 2022. No entanto, o processo sofreu atrasos, com questionamentos por parte da população, do Legislativo Paranaense e, por fim, até do próprio governo estadual junto à ANTT.





Após vários embates, o governo estadual anunciou que houve consenso e que o modelo que vai vigorar pelos próximos 30 anos foi definido, porém alguns pontos ainda são alvo de questionamento. Enquanto os contratos com as novas concessionárias não são definidos, o serviço de manutenção na maioria dos trechos do Anel de Integração do Estado é feito por meio de contratação de empresas terceirizadas.