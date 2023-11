Black Friday: especialistas alertam para o golpe da falsa venda

Black Friday 2023: saiba como evitar golpes on-line vinculados às promoções Em novembro ocorre uma das datas mais aguardadas do ano para os amantes de descontos, promoções e ofertas: a Black Friday.



“Sempre fique muito atento. O produto tem um preço médio no comércio de R$ 1.000,00, mas alguém está anunciando o mesmo item por R$ 300,00? Há fotos e vídeos de antes e depois de produtos com resultados mirabolantes? A loja oferece poucas opções de pagamento? O e-commerce é recém-criado em rede social? Pare, pense e desconfie. Pode ser golpe”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban. Publicidade Criminosos também clonam sites de varejistas famosos para induzir os consumidores ao erro, colocando uma letra a mais no endereço do site, que muitas vezes fica imperceptível para o cliente ou ainda trocando, por exemplo, uma letra “o” pelo número “0”. Publicidade

“Por isso, recomendamos que o cliente faça sua pesquisa de preços, e quando escolher a loja, digite diretamente o endereço do site na barra do navegador. Nunca clique em links enviados por e-mails, SMS ou aplicativos de mensagens e sempre dê preferência para lojas conhecidas”, afirma Volpini. Publicidade Outra situação de golpe ocorre em lojas em redes sociais. Geralmente são perfis recém-criados, com ofertas muito vantajosas e com 100% de depoimentos positivos de compradores recomendando a venda.

“Golpistas criam perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories de redes sociais, inclusive com depoimentos falsos de compradores. Também usam sites de vendedores de depoimentos e bancos de fotos e vídeos internacionais para dar crédito ao produto e enganar o consumidor”, adverte o diretor. Publicidade



Procon de Cambé faz alertas sobre golpes na Black Friday Novembro é mês de Black Friday, data conhecida por marcar o início das compras natalinas com preços mais acessíveis



DICAS PARA FAZER COMPRAS SEGURAS 1) Dê preferência aos sites conhecidos para as compras e verifique a reputação de sites não conhecidos em páginas de reclamações; 2) Tenha muito cuidado com e-mails de promoções que tenham links. Ao receber um e-mail não solicitado ou de um site no qual não esteja cadastrado para receber promoções, é importante verificar se realmente se trata de uma empresa idônea. Acesse o site digitando os dados no navegador e não clicando no link; 3) Sempre desconfie de empresas que pedem pagamentos antecipados e prometem entregas em prazos longos; 4) Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções; 5) Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes;

Em Londrina, celulares e tablets são os produtos mais procurados na Black Friday O Grupo Datacenso divulgou nesta terça-feira (7) os dados de uma pesquisa sobre a expectativa dos consumidores paranaenses para a Black Friday