Mulher cai no golpe do falso sequestro e entrega R$ 2.550 a criminosos em Arapongas

Uma mulher perdeu R$ 2.550,00 ao cair no golpe do falso sequestro e entregar o dinheiro aos estelionatários na casa dela na madrugada desta quinta-feira (20) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 2h, no jardim do Sol, como uma ocorrência de extorsão. A vítima relatou que recebeu uma ligação por volta da 0h em que um homem informou que estaria com a custódia de uma pessoa da família dela, e que os mataria se não repassasse toda a quantia em dinheiro que tivesse. A moradora disse que não tinha, mas foi ameaçada novamente e acabou dizendo que tinha R$ 2.550,00. O criminoso exigiu o endereço dela, que repassou.

Quatro homens em um carro de cor branca chegaram por volta da 1h15 para buscar a quantia. Em seguida, o mesmo homem ligou novamente e a ameaçou, alegando que não tinha a quantia prometida e que, se tivesse anotado a placa do carro, voltaria. Ela, porém, percebeu que se tratava de golpe e desligou.





Nenhum suspeito foi localizado. A situação vai ser investigada pela Polícia Civil.