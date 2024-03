Usuários de rodovias do Norte do Paraná voltam a pagar pedágio

As praças de pedágio dos lotes 1 e 2 do plano de concessão de rodovias começaram a operar às 0h deste sábado (23). No Norte Pioneiro, a EPR Litoral Norte iniciou a cobrança no mesmo ponto que que ficavam as cancelas da Econorte, concessionária anterior, com uma principal e outra entre a sede do município e o distrito de Marques dos Reis.





O valor para veículos de passeio é R$ 12, menos da metade dos R$ 24,40 praticados pela Econorte em outubro de 2020. Entretanto, usuários cm tags de cobrança automática receberão 5% de desconto em cada passagem e veículos de passei terão um desconto progressivo adicional, que aumenta de acordo com o número de passagens recorrentes no mesmo mês.

Por contrato, serão investidos mais de R$ 8 bilhões em obras. Segundo a concessionária, dos 605 quilômetros administrados, 350 serão duplicados e 138 quilômetros receberão faixa adicional até o sétimo ano de contrato.