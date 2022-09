VCI anuncia Fundo de Investimento para financiar projetos de multipropriedade no Paraná e Ceará

Evento em São Paulo contou com as presenças ilustres de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, além de executivos da Hard Rock International e Itaú

“É uma grande satisfação construir um fundo desta magnitude ao lado dos maiores players do segmento financeiro, isso nos afere ainda mais credibilidade. Além de todas as exclusividades que nossos projetos oferecem, este fundo nos torna pioneiros no mercado de multipropriedade”, afirma Samuel Sicchierolli, presidente da empresa.

Além de grandes executivos do Itaú BBA, coordenador líder do fundo, estiveram presentes Flávia Alessandra e Otaviano Costa, que são os embaixadores do Residence Club at the Hard Rock Hotel, Alex Pariente, Vice-Presidente Sênior de Hotéis e Cassinos da Hard Rock International, além de personalidades dos segmentos de finanças e construção.

Na primeira emissão de Cotas Seniores, o fundo vai financiar R$230 milhões para a conclusão das obras de Fortaleza (CE) e Ilha do Sol, no norte do Paraná.

A VCI S.A. recebeu em sua sede em São Paulo grandes players do mercado financeiro. Samuel Sicchierolli, presidente da empresa responsável por trazer a rede de hotéis Hard Rock Hotel para o Brasil, celebrou a criação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com foco exclusivo no financiamento de seus projetos de multipropriedade no país.

Compromisso com o Brasil

Para a Hard Rock International, os projetos no Brasil são altamente estratégicos e uma prioridade junto a sua expansão global. A marca, presente em mais de 70 países, é reconhecida mundialmente com seus icônicos restaurantes, hotéis, cassinos, além de forte atuação na área de entretenimento e na linha de gaming digital. “O público brasileiro se identifica muito com a marca e temos uma atenção especial pela região e pelos projetos. Estamos com grandes expectativas para essas aberturas e o início de uma nova etapa da marca no país com a chegada dos hotéis”, afirma Alex Pariente, Vice-Presidente Sênior de Hotéis e Cassinos da Hard Rock International.

A VCI S.A. se destaca no segmento por ser responsável por trazer a marca Hard Rock Hotel ao Brasil. A incorporadora já conquistou mais de 13 mil clientes e ultrapassou a marca de R$ 1.4 bilhão em vendas.





A presença da VCI no mercado se dá com as frações do Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza, em obras na Praia da Lagoinha (CE), a uma hora da capital cearense; e do Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol, no norte do Paraná, cerca de 40 minutos de Londrina.

A incorporadora também confirmou que pretende lançar projetos em Campos do Jordão (SP). Jericoacoara (CE), Recife (PE), Natal (RN) e Foz do Iguaçu (PR) são outras localidades que vão receber investimentos no futuro.





Há ainda a construção de uma unidade da Hard Rock em São Paulo. No entanto, por questões estratégicas, seria a única unidade fora dos modelos de multipropriedade.





Somando os oito investimentos no país, a VCI S.A alcança R$ 8 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV).