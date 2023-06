Veja o funcionamento dos shoppings e dos bancos nesta quinta; comércio de rua está indefinido

Os shoppings centers de Londrina manterão as lojas abertas em horários especiais neste feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (8). Já o comércio de rua não tem funcionamento definido após a promulgação da lei que permite o funcionamento do varejo 24 horas por dia.





Nos shoppings Aurora, Catuaí, Londrina Norte e Boulevard, as lojas abrirão das 14h às 20h e a praça de alimentação, das 11h às 22h. No Londrina Norte Shopping, outros segmentos também adotação horários diferenciados: farmácia e supermercado estarão abertos das 9h às 20h e a academia, das 10h às 16h. Lotérica, casa de câmbio e clínicas de estética não vão abrir.

Localizado no centro de Londrina, com um entorno mais comercial, o Royal Plaza Shopping terá as lojas abertas das 12h até as 18h e a praça de alimentação, das 11h às 18h.





Já o comércio de rua não tem uma definição a ser seguida, como em outras datas comemorativas. Segundo a Acil (Associação Comercial e industrial de Londrina), com a aprovação da Lei Municipal 13.594/2023, promulgada no dia 30 de maio, dispõe que as atividades do comércio varejista podem funcionar todos os dias, durante 24 horas, embora a abertura entre as 22h e as 7h deva ser acordada entre sindicatos patronal e trabalhista. Entretanto, devido aos encargos trabalhistas decorrentes do feriado, a aposta é que haja pouca adesão de comerciantes para o funcionamento no feriado.

