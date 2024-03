Vendas do comércio varejista crescem 4% no mês de janeiro no Paraná

As vendas do comércio varejista ampliado do Paraná cresceram 4% em janeiro deste ano em relação a dezembro do ano passado, registrando um valor acima da média nacional (2,4%) e da região Sul no mesmo período – Santa Catarina registrou queda de 2,1% e o Rio Grande do Sul crescimento de 3,7%.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (14) pela PCM (Pesquisa Mensal do Comércio), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com o mesmo mês de 2023, a evolução foi ainda maior, de 5,8%, também a mais alta do Sul.







O segmento ampliado reúne todos os setores do comércio, inclusive aqueles com mais peso no resultado final, como as vendas de veículos, motos, partes e peças, alimentos e bebidas e a construção civil. Sem essas três categorias, o crescimento do Paraná no primeiro mês do ano foi de 3,1%, enquanto a média nacional ficou em 2,5%. Em relação a janeiro de 2023, a evolução no Estado foi de 4,3% nesse recorte e no País de 4,1%.

Publicidade





Os principais motores dessa evolução foram veículos, motos, partes e peças (11,4%); equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (9,7%); móveis e eletrodomésticos (8,8%); hipermercados e supermercados (6,6%); artigos de uso pessoal e doméstico (5,8%); alimentos e bebidas (4,7%); artigos farmacêuticos, médicos, perfumaria e cosméticos (3,8%); tecido, vestuário e calçados (2%) e materiais de construção (0,5%). Apenas combustíveis (-2%) e livros, jornais, revistas e papelaria (-10,6%) registraram recuos.





No caso dos veículos, é o oitavo resultado mensal positivo no comparativo com o mesmo mês do ano anterior. A evolução vem desde junho de 2023, com 1%, julho, com 0,7%, agosto, com 5,1%, setembro, com 1,1%, outubro, com 10,3%, novembro, com 19,3%, e dezembro, com 7,6%.

Publicidade





O crescimento do segmento no acumulado do ano passado ficou em 3,7%. Na construção civil, o ano começou com recuperação em relação a dezembro, que registrou recuo de 1,3%. Outro destaque estadual é no comércio de alimentos e bebidas. Foi a quarta evolução consecutiva, após os aumentos de 8,8% em outubro, 6% em novembro e 3,7% em dezembro.

Publicidade