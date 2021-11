Em 2021, Câmara pautou 34 projetos de datas comemorativas em Londrina

A Câmara Municipal de Londrina colocou em pauta em 2021 34 projetos de datas comemorativas. Vinte e um deles foram sancionados pelo prefeito Marcelo Belinati (PP) e 13 continuam tramitando, e também devem ser aprovados.

Somando as que viraram lei e que ainda estão em discussão, é o maior número de propostas desse tipo apresentadas nos últimos cinco anos no Legislativo.

De acordo com um balanço fornecido pela assessoria de imprensa do órgão, 11 projetos que instituem novos dias no calendário de comemorações oficiais do Município foram sancionados em 2020, seguido de 24 matérias em 2019; 12 em 2018 e 17 em 2017, primeiro ano da legislatura anterior.







Entre as sanções, estão Dia do Rock, Dia do Chef de Cozinha e Dia da Bíblia. Saiba mais na Folha de Londrina.