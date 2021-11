Com previsão de R$ 2,4 bilhões, vereadores aprovam orçamento de Londrina para 2022

Por unanimidade ou 19 votos favoráveis, a Câmara Municipal aprovou na tarde desta terça-feira (16) em primeiro turno o projeto de lei (PL) que estima as receitas e fixa as despesas do município de Londrina para o exercício financeiro de 2022.

A proposta prevê um orçamento geral (fiscal e de investimento) para o município de R$ 2.398.583.000,00 (dois bilhões e 398 milhões de reais) no próximo ano, valor 6,69% maior do que em 2021.

Os vereadores também aprovaram a deliberação de uma audiência pública que será realizada no dia 29 deste mês, às 19 horas, para que a sociedade possa debater os rumos do orçamento de 2022 e sugerir algumas mudanças por apresentação de emendas.





Na sequência, o projeto, que tem 580 páginas entre texto e anexo de cálculos, voltará até o final do ano ao plenário antes de seguir para sanção do prefeito Marcelo Belinati (PP).



