Em dia mais frio do ano no Estado, cidades do sul do Paraná registram temperaturas negativas

De acordo com informações do Simepar, esse domingo (18) foi o dia mais frio do ano em boa parte do Paraná. Isso porque, pela primeira vez em 2023, foram registradas temperaturas negativas em General Carneiro com -2ºC , Palmas com -0,1ºC e São Mateus do Sul 0.1.





No norte do Estado as temperaturas ficaram abaixo de 10 graus. Em Londrina, a mínima foi de 9.1ºC; em Apucarana 9.1ºC e Santo Antônio da Platina com 7.8ºC.





A exceção ficou por conta do litoral e de alguns municípios do interior paranaense (União da Vitória, Santa Helena, Apucarana, Cornélio Procópio, Japira, Ventania e Telêmaco Borba), que registraram temperaturas mais baixas na sexta e sábado. Em Guaratuba a mínima foi de 12º, com termômetros mais altos do que registrados no norte do Estado.

GEADAS

Nesta segunda-feira, as condições para geadas fracas a moderada seguem presentes entre as regiões sudoeste e o centro-sul do estado. Nos Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba faz bastante frio, mas com tendência para formação de nuvens baixas/nevoeiros.





Amanhã o sol deve predominar em Londrina e nas demais regiões, os termômetros devem registrar 7ºC de mínima e em Curitiba a mínima será de 8ºC. À tarde esquenta e a máxima fica fica na casa dos 18ºC no norte do Paraná.