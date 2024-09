Em Londrina, 240 famílias recebem chaves da casa própria no residencial Porto Saltinho

Mais 240 famílias de Londrina realizaram o sonho de ter um imóvel próprio. A Cohapar entregou nesta quinta-feira (19) as chaves do Residencial Porto Saltinho aos novos proprietários. Dentre os beneficiários, 206 receberam subsídio do Programa Casa Fácil para custeio do valor de entrada dos apartamentos, totalizando um aporte de R$ 3,3 milhões do Governo do Estado. A obra, executada pela Construtora Rottas, contou com mais de R$ 46,5 milhões em investimentos.





O repasse do incentivo financeiro estadual foi coordenado pela Cohapar e concedido ao público com renda familiar de até quatro salários mínimos nacional. Outras vantagens do projeto incluem descontos variáveis pelo programa federal Minha Casa Minha Vida e a possibilidade de uso do saldo do FGTS para abatimento do montante a ser financiado.

O condomínio é composto por 240 unidades habitacionais, divididas em 15 blocos de quatro pavimentos cada. Os imóveis têm plantas de 40,33m² e 42,55m², com dois quartos, sala com sacada, banheiro social, cozinha e área de serviço. O empreendimento possui estrutura de lazer, com piscina, quiosques com churrasqueira, parquinho, salão de festas, quadra poliesportiva, espaço para prática de exercício físico, área pet e bicicletário compartilhado.





As moradias, comercializadas a partir de R$ 190 mil e financiadas junto à Caixa Econômica Federal, podem ser quitadas em até 30 anos, com taxa de juros diferenciada e prestações que iniciam em R$ 497, valor mais acessível que o preço do aluguel cobrado na cidade.

