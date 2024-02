Namoro de Taylor Swift e Travis Kelce causou impacto na NFL

O namoro de Taylor Swift e Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, vem tendo um impacto na audiência e no público da NFL.



O comissário da NFL, Roger Goodell, falou sobre o impacto positivo de Taylor Swift na audiência da NFL desde que começou a namorar Travis Kelce, no ano passado.

Goodell descreveu o efeito de Taylor Swift como "maravilhoso" e destacou que a presença dela fez com que o interesse pelo esporte aumentasse.



"Acho ótimo tê-la como parte disso. Isso cria um burburinho, cria outro grupo de jovens fãs, especialmente mulheres jovens, que estão interessadas em ver. 'Por que ela está indo para este jogo? Por que ela está interessada neste jogo?'", disse Roger Goodell em entrevista coletiva.

Goodell também elogiou a paixão de Taylor pelo futebol americano e afirmou que a presença dela é positiva para a NFL. "Além de Travis, ela é fã de futebol e acho isso ótimo para nós."



"Ter o 'Efeito Taylor Swift' também é positivo. Tanto Travis quanto Taylor são jovens maravilhosos e parecem muito felizes. Ela sabe muito sobre entretenimento e é por isso que adora o futebol americano da NFL", completou.



O time de Travis Kelce vai disputar o Super Bowl 58 contra o San Francisco 49ers no próximo domingo (11). Usher será a atração do Show do Intervalo.