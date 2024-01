Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 10h30 deste sábado (13).







YOKO YAMAMOTO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ARACY MOREIRA TOMAZ - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório: 12/01/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





AUANA DA SILVA DE ARAUJO - 23 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório: 13/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

CRISTOVAM DE SOUZA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório: 12/01/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DECIO TOMASIN - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório: 12/01/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO

ELCY MENDES SOBRINHO - 89 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE BRASILIO DE PAULA - 74 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JURACI DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório: 13/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





LUCAS RIBEIRO MORAES - 22 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAMARANA

Situação:

MARIA AUGUSTA SILVA RODRIGUES - 55 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA PEREIRA DE MATOS - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

MAURO PACE MOREIRA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório: 12/01/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





PEDRO ELIAS DA ROCHA - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório: 12/01/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

RN ADRIANA FATIMA DA SILVA - 0 anos - IBIPORA/PR



Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RN-CAROLINA DIAS DE CONTI FRANCO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório: 12/01/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





VALDEMIR APARECIDO DE LIMA - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2024

Data e Horário do Velório: 13/01/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO