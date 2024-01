PRF de Londrina apreendeu mais de 31,4 toneladas de drogas em 2023

Por meio das fiscalizações em rodovias da Região Norte do Paraná, a Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 31,4 toneladas de drogas ao longo do ano de 2023, batendo o recorde histórico de apreensões. Com um aumento de 90% nas apreensões se comparado ao ano de 2022, segundo a corporação, o treinamento e aperfeiçoamento dos agentes é o que vem fazendo a diferença no trabalho de fiscalização das rodovias federais da área.





O policial rodoviário federal Rafael Sambatti, da Delegacia de Londrina, explica que o crescimento de quase 90% na quantidade de drogas apreendidas em operações em 2023, se comparado ao ano anterior, foi possível através dos treinamentos e do aperfeiçoamento dos agentes policiais. Além disso, segundo ele, a experiência e o tempo de atuação também fazem a diferença no trabalho que é realizado.

Em 2023, foram apreendidos 31,4 toneladas de entorpecentes, sendo que em 2022 foram pouco mais de 16,6 toneladas. A maior parte da droga apreendida é maconha, mas também foram retiradas de circulação quantidades de cocaína, haxixe, crack e skunk. Em todo o Paraná, foram apreendidas 195 toneladas de entorpecentes em 2023, 46% a mais do que em 2022.





Segundo o policial, as apreensões foram feitas na área de abrangência da 7ª Delegacia da PRF de Londrina, que envolve as rodovias: BR-153, que começa na divisa do Paraná com a cidade de Ourinhos, em São Paulo, e cruza parte do Norte Pioneiro até chegar a Ibaiti; e a BR-369, que também começa em Ourinhos e finda no Km 202, em Apucarana, e traz alguns pontos estratégicos no combate às drogas.





As apreensões de drogas, de acordo com Sambatti, acontecem através do trabalho diário de fiscalização feito pelos policiais, principalmente em ônibus e em veículos de carga. O trabalho também envolve a ajuda de cães farejadores, que auxiliam na identificação de substâncias suspeitas em meio às cargas de outros produtos. “A conduta do motorista é um fator muito importante. O comportamento humano diz muito a respeito do que acontece dentro de um veículo e, também, o próprio ato da condução”, explica, complementando que o nervosismo e a direção perigosa são indicativos de abordagem para os policiais.





