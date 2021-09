Lista de falecimentos dos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



ARMANDO LULU - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 06:16 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

APARECIDA RODRIGUES BORBA - 90 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 06:01 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:

VERONICA PIRES GALLEGO - 51 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 06:00 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE BELA VISTA DO PARAISO

Situacao:

MARILZA JOANA VANSO - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 03:44 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





MARIA JOANA DOS SANTOS - 67 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 03:05 am

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO

NM - FRANCIELE SOARES DA SILVA - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 02:39 am

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ANA PAULA PACHECO ALEXANDRE MENCHAO - 38 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 23:57 pm

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:

JERONIMO LOPES RAMOS - 88 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 21:26 pm

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





LEAO DA VEIGA GARCIA - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 21:25 pm

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO

APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA - 71 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 20:34 pm

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:





DIAMANTINO LEAL BOIÇA - 78 anos - APUCARANA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 20:18 pm

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE APUCARANA

Situacao:





SANDRA REGINA DE SOUZA - 47 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 20:04 pm

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO

SEVERINO CICERO DOS SANTOS - 96 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 14:10 pm

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





CATARINA MASELLI DE SOUZA - 80 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 11:36 am

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





MARIA CRISTINA DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 07:35 am

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: SEPULTADO





DOMINGOS VASSOLER - 93 anos - IBIPORA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 06:32 am

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:





JOAO BATISTA GERONIMO - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 06:27 am

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





MARIO PAVANETI FILHO - 65 anos - SAO JOAO DO IVAI/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 05:32 am

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: SAO JOAO DO IVAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:





JOSE LEANDRO MARTINS - 55 anos - GUARACI/PR

Comunicação em: 31/08/2021 - 02:15 am

Falecimento em: 31/08/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao: