Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de setembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



ANTONIO DOMINGOS GUANDALINI - 85 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/09/2021 - 06:28 am

Falecimento em: 06/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

LEONICE FERREIRA - 99 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/09/2021 - 06:05 am

Falecimento em: 06/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:

VIVIANE GONÇALVES BOTELHO - 43 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/09/2021 - 04:51 am

Falecimento em: 06/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

EULALIA DA SILVA AMORIM - 82 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/09/2021 - 01:35 am

Falecimento em: 06/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:

CAMILA HARUMY IWAMOTO - 22 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/09/2021 - 01:28 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO

RN DE FABIANE REGINA DE SOUZA LIMA SILVA - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/09/2021 - 01:18 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE - 12:00

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO

SABURO MIYHASITA - 85 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 21:57 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA CREMACAO

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 08:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao: SEPULTADO





JUDITH TOMAZ DA CRUZ - 93 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 21:34 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:

DAVID FOGAÇA DE MELLO - 69 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 20:59 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ISABEL APARECIDA BATISTA DOS REIS - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 20:37 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF - 08:00 HRS

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO

JOSE VIEIRA DA SILVA - 80 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 19:43 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





NALIA PACHURA - 58 anos - IBIPORA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 18:46 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: MUNIC DE IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JOSE APARECIDO - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 18:35 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO

VALDECIR JOAQUIM COSTA - 57 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 16:24 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





ADOLFO MARTINS FILHO - 64 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 16:00 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA RENASCER - MUNIC. DE PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





FLAVIO GREENHALGH CARNEIRO - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 15:39 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: MUNIC DE CENTENARIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. JARDIM DA PAZ

Situacao:

MARIA DAS DORES CANDIDO - 89 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 14:25 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: MUNIC DE ROLANDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ALISSON GOMES DA SILVA - 22 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 12:43 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





RODRIGO APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA - 30 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 12:22 pm

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





ANA FERNANDES POZZEBOM - 87 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 11:32 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ANA PEREIRA - 90 anos - JAGUAPITÃ/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 11:28 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: JAGUAPITÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JAGUAPITÃ

Situacao:





ANA ELISA FRANCISCO - 91 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 10:54 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





THEREZINHA DOS SANTOS - 92 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 10:28 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao: SEPULTADO





MARIA LUCIA PEREIRA - 69 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 08:01 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





OTAVIO BENEDITO SILVERIO - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 07:26 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





EDNA TEIXEIRA ALVES - 47 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 06:44 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: MUNIC. DE ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





GUSTAVO CATELAN DA SILVA - 21 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 05:47 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: SALÃO COMUNTÁRIO IGREJA - RUA LOURENÇO FADEL, FRENTE N. 552

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBE

Situacao: SEPULTADO





VIRGILIO BORRERO - 75 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 05:34 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





CLEUSA SABINO DA ROSA - 69 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 04:39 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





SUELLY RADUAN SAHYUN - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 03:36 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2021 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





LAZARA CANDIDA DA SILVA NANTES - 87 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/09/2021 - 02:33 am

Falecimento em: 05/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO