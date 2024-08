Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde deve reunir cem mil pessoas no Norte Pioneiro

Até o dia 6 de agosto, os passos dos fiéis católicos se voltam para o Norte Pioneiro do Paraná. Há mais de 90 anos, o município de Siqueira Campos recebe os devotos para as comemorações do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, uma das maiores celebrações religiosas do Estado.





São dez dias de festa, iniciada em 27 de julho, com uma programação preenchida por procissões, missas, novenas, sessões de bênçãos e confissões, cavalgada e quermesse que além de alimentar a fé e renovar a crença religiosa, movimenta a economia local.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Cerca de cem mil pessoas devem passar pela cidade neste ano, em que as comemorações do Senhor Bom Jesus completam 93 edições. A festa começou com a procissão luminosa, que reuniu dez mil pessoas, e logo nos primeiros dias também aconteceu a tradicional cavalgada, da qual participaram dois mil cavaleiros e amazonas.





A celebração remonta ao início do século passado. Uma tradição que começou nos primeiros anos da década de 1930, depois que o primeiro bispo diocesano de Jacarezinho, Dom Fernando Taddei, presenteou a cidade com a imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde esculpida em madeira.

Publicidade





Duas décadas depois, nos anos de 1950, a imagem sacra foi entronizada na capela construída junto à igreja matriz, onde permaneceu até 1975, data da inauguração do Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde, construído em uma área contígua ao seminário capuchinho.





A imagem de 1,60 metro de altura foi transferida para o novo local, depositada no alto de uma coluna de cerca de cinco metros de altura para contemplação dos fiéis e é em torno do santuário que acontece a festa atualmente.





A cada ano, o número de religiosos só aumenta. Conforme vão se propagando as graças alcançadas por meio da devoção ao Senhor Bom Jesus e se espalham os testemunhos da benevolência do santo no atendimento às mais diversas súplicas dos fiéis, mais gente procura o santuário. A maioria, vinda de várias regiões do Paraná e do interior de São Paulo.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: