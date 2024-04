Guilherme & Santiago e Jorge & Mateus agitam o público no oitavo dia da ExpoLondrina

Abrindo o último fim de semana da ExpoLondrina 2024, as duplas Guilherme & Santiago e Jorge & Mateus marcaram presença no oitavo dia de festa, trazendo um repertório completo que animou o público durante as quase quatro horas de shows.





Guilherme & Santiago, que subiram ao palco por volta das 22h, inciaram o show convidando o público a relembrar seus grandes sucessos, como "Casa Amarela", "Meia-Noite e Meia" e "E Daí?". A dupla, que comemora 30 anos de carreira em 2024, apostou nos clássicos para manter o público animado.

Ao som de "Alguém curte um modão ai?", os cantores convidaram o público a relembrar os anos 80 e 90 com diversos clássicos do sertanejo, como "Franguinho na Panela" e "Pense em Mim". Um dos pontos altos da apresentação foi a homanegem para Marília Mendonça.





A cantora, que morreu em uma acidente de avião em 2021, deixou a gravação de uma música inédita com a dupla, a "Se ele Soubesse", que estreou em 2023 no álbum Perfume Novo. No palco da ExpoLondrina, Guilherme & Santiago performaram com imagens da cantora ao fundo no telão.

Em entrevista à reportagem, a dupla relembra que não vinha para Londrina há dez anos, e contam que vieram um dia antes do show para ver as mudanças feitas na arena e no palco. "A estrutura está fora do comum, perfeita. E a conexão com as pessoas está demais, principalmente com essa coisa do palco 2 lá, então matamos a saudade da melhor forma possível."





Com o álbum Perfume Novo finalizado, Guilherme & Santiago comentam que agora estão no processo de seleção do DVD de 30 anos, onde vão gravar dez músicas inéditas e regravações com participações especiais.

Depois do primeiro show, foi a vez de Jorge & Mateus subirem ao palco, por volta da meia-noite, para entregar um show com muito carisma e passando por um repertório de músicas dos mais de 18 anos de carreira, convidando o público a cantar junto e aproveitar o espetáculo.





Misturando as clássicas com as novas, a arena relembrou os melhores momentos da dupla sertaneja, com clássicos como "Flor", "De tanto te querer" e "Amo noite e dia", ao mesmo tempo que aproveitava os novos hits, como o último lançamento da dupla, "Haverá Sinais".

Com cerca de duas horas de duração, a apresentação ainda contou com um show de carisma da dupla, que tirou vários momentos para interagir com o público, lendo cartazes, tirando fotos de cima do palco e até mesmo reconhecendo uma fã e mandando beijos para ela.





Ainda, convidaram Guilherme & Santiago a subirem no palco para cantar juntos, o que terminou com a dupla convidando Jorge e Mateus para se juntar a gravação do DVD especial de 30 anos.

Finalizando por volta das 2h, os cantores ainda elogiaram a estrutura do palco, prometeram tirar fotos com o máximo de pessoas possíveis e atender os fãs no camarim.