Homem engasga com pedaço de carne e é socorrido por policiais em Sertanópolis

Um homem ficou engasgado com um pedaço de carne e teve que ser socorrido por agentes da PMPR (Polícia Militar do Paraná) no Centro de Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) na noite desta quarta-feira (20).







De acordo com o B.O. (Boletim de Ocorrência), uma mulher procurou os policiais em desespero e disse que seu amigo estava desfalecido com um objeto na boca.

Os agentes do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), então, se deslocaram rapidamente até o local informado pela mulher. O homem estava caído no chão e várias pessoas estavam ao seu redor.





A equipe da PMPR foi até a vítima do engasgo e percebeu que o homem não estava respirando. Além disso, seus lábios estavam azulados. Os policiais começaram a realizar a Manobra de Heimlich e, mesmo assim, não conseguiram visualizar e expelir o objeto que estava trancando a garganta do homem.

