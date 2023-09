Homem morre atropelado por caminhão na zona norte de Londrina

Um homem de 44 anos morreu atropelado por um caminhão no início da noite de quarta-feira (20) na zona norte de Londrina.







Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 18h, no cruzamento das avenidas Francisco Gabriel Arruda com Alexandre Santoro. A PM (Polícia Militar) informou que os Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constataram o óbito da vítima identificada apenas como I.P.D., que morreu no local.

Equipes da Polícia Civil, Criminalística e IML (Instituto Médico-Legal) compareceram para o atendimento à ocorrência.





O motorista da carreta Scania T112 H 4X2, de cor branca, responsável pelo atropelamento, foi encaminhado pela PM para a central de flagrantes, mas a oitiva foi dispensada pela delegada de plantão.