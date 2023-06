Homem morre após carro bater na traseira de caminhão e pegar fogo na PR-317, em Maringá

O motorista do carro, então, foi encontrado em óbito e carbonizado. O corpo do homem precisou ser desencarcerado e foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) após a liberação dos peritos. O motorista ainda não foi identificado.

O condutor do caminhão, de 62 anos, disse aos policiais que sentiu o impacto na traseira do veículo e desceu para verificar. Ao descer, encontrou o carro já em chamas. Alguns transeuntes tentaram apagar as chamas com extintores, mas não conseguiram. O Grupamento de Bombeiros de Maringá foi acionado e conseguiu cessar o fogo.

Um menino de um ano e sete meses morreu ao ser esquecido dentro do carro pelo pai na tarde de terça-feira (27) no bairro Santa Felicidade em Curitiba.

Um menino de um ano e sete meses morreu ao ser esquecido dentro do carro pelo pai na tarde de terça-feira (27) no bairro Santa Felicidade em Curitiba.





O médico do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atestou o óbito do condutor do automóvel e a Polícia Científica esteve presente no local para fazer as averiguações.





O condutor do caminhão não teve ferimentos e, após obter resultado negativo no teste etilométrico e prestar declarações sobre o acidente, foi liberado.