Menino de um ano morre ao ser esquecido em carro em Curitiba

Um menino de um ano e sete meses morreu ao ser esquecido pelo pai dentro do carro na tarde de terça-feira (27) no bairro Santa Felicidade em Curitiba.





Segundo a PM (Polícia Militar), às 18h30, a corporação foi acionada depois da constatação do óbito da criança que já se encontrava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Conforme relatos colhidos pelos policiais, o pai havia deixado o menino dentro do veículo e, após algum tempo, retornou e encontrou-o desacordado. Houve tentativa de reanimá-lo, sem êxito.

Diante disso, o pai foi encaminhado ao Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) da Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado.





De acordo com o delegado-chefe do Nucria, Rodrigo Rederde, o pai relatou que pensou que havia deixado o filho na creche. O menino ficou por mais de cinco horas dentro do automóvel antes de ser achado desacordado.





A Polícia Civil prossegue com as investigações com depoimentos de testemunhas e busca por imagens de câmeras de segurança para confirmar a versão do pai. O carro foi periciado e o Nucria aguarda a conclusão do laudo, bem como do exame de necropsia do corpo do menino.





Ainda não há prazo para a conclusão do inquérito, mas o delegado informou nesta quarta-feira (28) que pretende finalizá-lo o quanto antes.