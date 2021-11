Homem morre baleado em Paiçandu; populares apontam passageiro de Fiesta como atirador

Um homem de 37 anos morreu baleado neste domingo (31) no bairro Bela Vista, em Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá). A PM (Polícia Militar) disse ter se deparado com ele caído em frente a uma residência e com várias perfurações por arma de fogo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Populares relataram à polícia que os disparos vieram de um passageiro de um Ford Fiesta de cor branca.

Continua depois da publicidade





O local foi isolado e a acionaram a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito. O nome dele não foi divulgado.





Compareceram os agentes da Polícia Civil, além do IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá (Noroeste) e a Polícia Científica.