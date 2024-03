Hospital da Providência, em Apucarana, vai adquirir geradores de energia

A Itaipu vai ajudar o Hospital da Providência, administrado pelo grupo hospitalar Nossa Senhora das Graças, de Apucarana (Centro-Norte), a adquirir geradores de energia para garantir a continuidade de assistência aos pacientes quando houver falta de luz.





O convênio é de R$ 1.447.220,00, com contrapartida de R$ 20 mil por parte do hospital.



O objetivo é proporcionar mais segurança no atendimento aos pacientes através de agilidade no fornecimento de energia elétrica, quando for necessário, garantindo o funcionamento de aparelhos de suporte à vida e assistência médica hospitalar.





Os novos grupos de geradores vão possibilitar a continuidade de procedimentos cirúrgicos em andamento, assim como os demais tratamentos assistenciais que necessitam de fonte de energia. Eles também vão ampliar para 100% a área de cobertura para outros setores que hoje não são contemplados pelo gerador existente.



Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, contribuir com entidades que atuam na saúde pública é uma das obrigações que Itaipu vem assumindo, em todo o Paraná. Segundo a diretora-geral do hospital, a irmã Geovana Aparecida Ramos, os geradores fornecerão capacidade para o funcionamento de todos os setores críticos da instituição em caso de falta de energia elétrica.





REFERÊNCIA



O Hospital Nossa Senhora das Graças - Hospital da Providência - é uma instituição filantrópica, filial do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, que pertence à Província Brasileira da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo.







A unidade hospitalar é referência para a 16ª Região, composta por 17 municípios e uma população estimada de 380.901 habitantes. É também referência nas áreas de complexidades de ortopedia e neurocirurgia para a 14ª e a 22ª regionais de Saúde. Somadas, as três regionais totalizam uma população de 485.883 pessoas.





