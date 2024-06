Idoso de 63 anos fica ferido após colidir carro com traseira de caminhonete em Sabáudia

Uma colisão traseira entre um carro e uma caminhonete deixou um idoso de 63 anos ferido na PR-218, em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta sexta-feira (7).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem dirigia um Volkswagen Crossfox no sentido de Arapongas a Astorga quando, ao passar pelo KM 244, colidiu com a traseira de uma Chevrolet S10, que era conduzida por um homem de 53 anos e trafegava no mesmo sentido.

O motorista do Crossfox foi socorrido no local e precisou ser encaminhado ao Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas, para receber atendimento médico.





O condutor da S10, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.