Idoso de 67 anos fica ferido após cair de motocicleta na PR-855, em Bandeirantes

Um idoso de 67 anos ficou ferido após cair da motocicleta que pilotava na PR-855, em Bandeirantes (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (10).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia uma Honda CG 125 Titan no sentido de Bandeirantes a Santa Mariana quando, ao atingir o KM 7, perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta.

Além do idoso, a moto levava uma passageira, de 42 anos. Tanto a mulher quanto o idoso ficaram feridos e precisam ser socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma). Ambos foram encaminhados para receber atendimento médico na Santa Casa de Bandeirantes.