Operação Aifu interdita dois espaços de samba e pagode de Londrina

No último fim de semana, a Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) esteve em cinco espaços com música ao vivo, que tocam samba e pagode em Londrina.





A vistoria foi feita em três estabelecimentos no último sábado (9) e contou com a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, da Sema (Secretaria do Meio Ambiente), da Vigilância Sanitária e do Conselho Tutelar.

Outros dois espaços estavam na mira do pente fino, mas estavam fechados no momento da operação.





Todos os espaços abertos foram autuados por infração ambiental pela falta de isolamento acústico.

Um dos espaços fica dentro de um clube próximo ao Lago Igapó, que também foi autuado pelos Bombeiros por conta da ausência de medidas de proteção e prevenção, o que gerou a interdição do local. A Sema emitiu a infração por ausência de isolamento acústico.





Outro bar de pagode, na avenida Santos Dumont, também foi autuado pelos Bombeiros por conta da falta de projeto, certificado e brigada de incêndio.





A Sema também notificou estabelecimento pela falta de isolamento acústico. A Vigilância Sanitária também multou o bar porque o público desrespeitou a Lei Antifumo.





Outro espaço interditado pelos Bombeiros durante a Aifu fica às margens da BR-369, na Zona Leste. O local também não teria medidas de proteção e prevenção. Os proprietários também foram autuados pela Sema pela falta de isolamento acústico e pela Vigilância por conta da Lei Antifumo.