Colisão entre motocicleta e caminhonete deixa jovem de 28 anos morto na PR-170, em Apucarana

Um motociclista de 28 anos morreu após a motocicleta que conduzia colidir contra uma caminhonete na PR-170, em Apucarana, na região Centro-Norte do Paraná, neste sábado (9).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o jovem dirigia uma Honda CG 150 no sentido de Arapongas a Novo Itacolomi quando, ao atingir o KM 109, colidiu contra uma caminhonete Ford Ranger.

Segundo os policiais, a cinemática do acidente permite dizer que o veículo teria saído de uma estrada rural perpendicular ao local da colisão.





Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionados para atender o motociclista, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao Hospital da Providência, em Apucarana.





Familiares do condutor da Ford Ranger estiveram no local e retiraram o motorista da cena de acidente. Os policiais não sabem dizer para onde o homem foi levado.





Os dois veículos foram encaminhados ao Posto Rodoviário de Rolândia.